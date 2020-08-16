1.6 مليار جنيه قروض «مشروعك» لشباب البحيرة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بلغ مليارا و586 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، لتمويل 16 ألفا و390 مشروعًا استثماريا متنوعًا، ساهمت في توفير 48 ألفا و416 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.وأشار آمنة، في بيان، إلى أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد في دعم الاقتصاد الوطني على أرض محافظة البحيرة، والذي يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة في توفير فرص عمل حقيقية تسهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.من جهته، أكد المحاسب أكرم مكرم، المدير التنفيذي لـ "مشروعك" بالبحيرة، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع، والذي يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية.