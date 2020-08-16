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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية: حملات لرفع لافتات انتخابات «الشيوخ» من الشوارع

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:03 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
سارة الوردانى
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شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة شن حملات لرفع الإعلانات والبانرات الخاصة بالدعاية الانتخابية، فضلا عن حملات رفع الإشغالات على حرم الطريق من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة حى ثان الزقازيق برفع الإعلانات والإشغالات ولافتات الدعاية الانتخابية من نطاق الحي، كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق برفع الإشغالات الموجودة بنطاق الحى شملت شوارع الجلاء والبوسته وميدان عرابي ونفق المحطة وحلقة السمك وتحت كوبري أبو عميرة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة رفع إشغالات مكبرة بنطاق المركز والمدينة لرفع إعلانات وبانرات الدعاية الانتخابية، لرئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتعاون مع الوحدة المحلية بغيته بإزالة التعديات على حرم الطريق العام بمنطقة أبو سمران لاستكمال أعمال توسعة الطريق.

كما قام قسما "الإزالات والإشغالات" و"الإعلانات" برئاسة المركز بحملة لإزالة كل لافتات الدعاية الانتخابية بعد الانتهاء من أعمال الانتخابات، بداية من طريق ميدان الدكتور مجدي يعقوب طريق عبد المنعم رياض حتي ميدان أبو سمران ومن الشوارع الرئيسية بمدينة بلبيس.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم برفع كل الإشغالات ولافتات الدعاية الانتخابية بعد الانتهاء من أداء الانتخابات، فتمت إزالة اللافتات من مداخل المدينة والمتنزهات وشارع النصر بأكمله وشارع العبور وميدان الشهداء وميدان العروبة وميدان الزراعة وأمام موقف صافور وأمام كوبري الزراعة.

كما قامت الحملة برفع كل الإشغالات المتواجدة بحرم الطريق لفتح الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين وعدم تكدس السيارات بالشوارع الرئيسية ومداخل الشوارع.

وقامت رئاسة مدينة القنايات بمشاركة قسم الإشغالات برفع الإعلانات غير المرخصة بنطاق مدينة القنايات، ورئاسة مدينة صان الحجر بإزالة اللافتات الخاصة بالدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ ورفع الإشغالات من على أعمدة الإنارة والحوائط بالشوارع والطرق الرئيسية.

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