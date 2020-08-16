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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إتاحة الخدمات التموينية على بوابة «مصر الرقمية»

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:56 م
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه قد تمت إتاحة الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية.

وأشارت إلى أن هذه الخدمات تشمل إصدار بدل فاقد وتالف، وفصل اجتماعي، وإضافة زوجة وأفراد الأسرة، ونقل البطاقة من محافظة لمحافظة، وتفعيل البطاقة.

وأوضحت أنه يمكن الحصول على هذه الخدمات من خلال موقع رابط بوابة مصر الرقمية https:digital.gov.eg

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