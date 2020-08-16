أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه قد تمت إتاحة الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية.وأشارت إلى أن هذه الخدمات تشمل إصدار بدل فاقد وتالف، وفصل اجتماعي، وإضافة زوجة وأفراد الأسرة، ونقل البطاقة من محافظة لمحافظة، وتفعيل البطاقة.وأوضحت أنه يمكن الحصول على هذه الخدمات من خلال موقع رابط بوابة مصر الرقمية https:digital.gov.eg