بعد «معدية الموت».. مراجعة صلاحية جميع المعديات بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار أعمال مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجاري المائية بنطاق المحافظة والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كل مقومات الأمن والسلامة بها والالتزام بالحمولة والتعريفة المقررة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إيقاف غير الصالح وغير المرخصة والمنتهية تراخيصها منها، حرصا على أمن وسلامة المواطنين.وأكد اللواء هشام آمنة، في بيان، أنه جرى تكليف جميع الوحدات المحلية والواقعة على مجاري مائية بصفة يومية ودورية بأعمال المتابعة لتلك المعديات للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين من مستخدمي تلك المعديات بدائرة المحافظة، مشيرًا إلى أنه جارٍ حصر عدد جميع المعديات التي تعمل بدون ترخيص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.يأتي ذلك في أعقاب غرق معدية وسيارتين عليها وركابهما بالرياح البحيري، ناحية قرية «دمشلي» مركز «كوم حمادة» بمحافظة البحيرة ١٣ أغسطس الجاري، وانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، حيث كانت قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثامين الغرقى، فتبينت «النيابة العامة» ظهورَ جزءٍ من صندوق سيارة نقل غارقة، وقَطْعًا في «الكابل» الخاص بالمعدية، وأسفر الحادث عن وفاة أربعة، وإصابة ثلاثة، منهم اثنان من المتهمين.