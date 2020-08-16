محمد على رزق ينضم لـ«إسعاف يونس»

انضم الفنان الشاب محمد علي رزق، إلى مسلسل "إسعاف يونس" من بطولة الفنان محمد أنور والذي بدأ تصوير أول مشاهده من العمل الجديد أمس.ويعد المسلسل الجديد أولى بطولات محمد أنور المطلقة في الدراما، وقررت شركة سينرجي المنتجة للعمل عرضه على منصة "Watch it" خلال الموسم الشتوي، وتمت زيادة حلقاته إلى 15 حلقة، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الدرامية الكوميدية.ويتواجد بالمسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين سيشاركونه معظم الحلقات في إطار من الكوميديا.وكان محمد علي رزق حقق نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي من خلال دوره في مسلسل "ليالينا 80" مع خالد الصاوي وإياد نصار من خلال دور مرتضى.