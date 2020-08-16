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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: حسن العلاقة مع الله علاج للأمراض النفسية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:01 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حسن العلاقة مع الله علاج كثير من الأمراض النفسية، ولا أحد يسلم من الظروف التي يعيشها العالم اليوم سواء من صراعات وتوترات وتحديات اقتصادية.

وتابع الوزير، في بيان اليوم الأحد: "مع موجود الآثار النفسية المترتبة على انتشار فيروس كورونا وما يتطلبه من إجراءات لم يعتد عليها الخلق من قبل، بما حدَّ من حركة حياتهم، كل ذلك ألقى بظلاله على النفس البشرية، فأصاب البعضَ جانبٌ من التوتر أو القلق الذي ربما يصل عند البعض منهم إلى حد الاكتئاب، مع درجات متفاوتة من الترقب والحذر لدى الكثيرين".

واستطرد: "إن ذلك يلقي بمسئولية كبيرة على الأطباء وعلماء الدين والنفس والاجتماع والمفكرين لمحاولة إخراج الناس من تلك الحالات النفسية التي يمرون بها أو العمل على تخفيف حدَّتها وآثارها على أقل تقدير كل في مجاله وميدانه، لتعويض حالات الجفاف التباعدي الضروري الذي تقتضيه طبيعة المرحلة".

وأضاف أنه من ناحية المنظور الديني فإننا نركز على محورين:
الأول: الثقة في الله، عز وجل، وحسن الرجوع إليه وحسن العلاقة به، ذلك لأن إحساس الإنسان بأنه في معية الله عز وجل وحفظه ورعايته من أهم سبل أمانه النفسي.

ثانيا: هذا أوان التراحم وجبر الخواطر، وتحمل المسئولية الإنسانية والمجتمعية، وإدراك أن المجتمع الإنساني كله في حاجة إلى التراحم وإلى من يأخذ بيده إلى بر النجاة، فلا مجال للأثرة والأنانية، بل للرحمة والشفقة والحنو، فالإنسان أخو الإنسان.

وأكمل: «ولا مجال للاحتكار والاستغلال بل لمساعدة الآخرين والتخفيف عنهم، ولا مجال للتربُّح بالفاجعة بل المجال للإسهام في الخروج منها، وهذا أوان الزكوات والصدقات، حيث يقول نبينا، صلى الله عليه وسلم: "حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ"».

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