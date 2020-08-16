«حجازى» يعلق على شكاوى أبناء الخارج المتخلفين عن حضور امتحان تحديد المستوى

اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب أبناء الخارج، الراغبين فى الالتحاق بامتحان تحديد المستوى، الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للالتحاق بالثانوية العامة المصرية، أو مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، من عدم القدرة على النزول إلى مصر فى التوقيت الذي حددته الوزارة لإجراء الاختبارات، المقرر 8 أغسطس الماضي، ولمدة 3 أيام.وعلق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام، قائلا إنه فى حالة الخروج النهائي للأسرة والعودة إلى مصر، سوف يتم تحديد موعد آخر لهم قبل بدء الدراسة للالتحاق بالثانوي العام أو الفني، وسيكون تحديد المستوى مركزيا.وأكد حجازي، فى تصريحات خاصة، أنه فى حالة النزول فقط للامتحان كانت له فرصة وحيدة وهو الموعد المقرر سابقا يوم 8 أغسطس.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت امتحان تحديد مستوى للطلاب المصريين العائدين من الخارج يوم السبت 8 أغسطس 2020، الذين اجتازوا المشروع البحثي للصف الثالث الإعدادي تحت إشراف السفارات المصرية، الراغبين في التقدم للقبول بمدارس الثانوي بنوعيتها وكذلك اختبارات مسابقة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس.وأوضحت الوزارة أنه تقرر عقد امتحان تحديد مستوى لهؤلاء الطلاب بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، حيث تم التنبيه على طلاب أبنائنا في الخارج عبر السفارات المصرية في الخارج بضرورة تواجد الطلاب بأرض الوطن والتوجه لمقر اللجان التابع لها محافظة الطالب وفقًا للجدول المرفق طبقًا لمديرية كل طالب.