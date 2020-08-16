رسائل السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.وترصد"الدستور" أهم رسائل الرئيس السيسى.-وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة الانتهاء من تقييم الموقف فيما يتعلق بقرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر وذلك خلال الفترة المتبقية من المدة المعلنة.-وأضاف أن الدولة تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في جميع القطاعات.-قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن العاملين فى قطاع الصحة يُفسرون زيادة الإصابات بفيروس كورونا، إلى تجمعات عيد الأضحى المبارك، خلال الفترة الماضية، مؤكدا استهداف الوصول إلى صفر إصابات بالفترة المقبلة، والحفاظ على عدم زيادة الإصابات مرة أخرى.-أكد الرئيس أهمية دور الإعلام فى زيادة التوعية بالتزام التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.-قال الرئيس "إنه لو كان هناك احترام، مع عدم التعدي على الأراضي من حرم الترع والمصارف، كان سيوفر علينا مبالغ طائلة في إنشاء الطرق والكباري".-أوضح السيسي، أن تطوير الطرق يتيح لنا نقل الحاصلات الزراعية بشكل يحافظ عليها من التلف.ويضع الرئيس كذلك حجر الأساس لمحطة «عدلي منصور» التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.