ضبط 63 مخالفة لقرار وقف البناء خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط 63 شخصا لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء، وذلك خلال 24 ساعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعرضهم على النيابات المختصة.وتعمل أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على توجيه حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء.يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.