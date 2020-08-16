«التعليم» تحدد فئتين بالثانوية العامة يحق لهما دخول الدور الثانى

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لخوض امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، من السبت المقبل 22 أغسطس الجاري.وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن المسموح لهم بدخول امتحان الدور الثاني هم من رسبوا في امتحان الدور الأول في مادتين فأقل، وأيضا الطلبة الذين أجلوا امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر، موضحا أن الطالب الذي رسب في 3 مواد دون عذر قانوني يعتبر راسبا ولا يحق له دخول الدور الثاني.وشدد حجازي لـ"الدستور"ـ أن الطلاب الذين أجلوا امتحان الدور الأول في جميع المواد بسبب عذر قانوني، سيدخلون الدور الثاني مع حق الاستفادة بالدرجة الفعلية للمادة.وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني، إذ يؤدي الطلاب السبت 22 أغسطس امتحان اللغة العربية، الأحد 23 أغسطس اللغة الاجنبية الثانية، كما يتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع.ويؤدى الطلاب الإثنين 24 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية، الأربعاء 26 أغسطس الفيزياء والتاريخ، الخميس 27 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 29 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، والأحد 30 أغسطس الديناميكا، والإثنين 31 أغسطس الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل، والأربعاء 2 سبتمبر الأحياء والفلسفة والاستاتيكا.