السيسى: نضخ تمويلات «ضخمة» بكل القطاعات لتحسين حياة المواطنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تمويل مشروعات قطاع النقل ضخم للغاية، ما يعني أن الدولة حريصة للغاية على المواطن، إضافة إلى حرصها على تحسين حياة الناس في كل القطاعات خاصة التعليم والصحة.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع كذلك حجر الأساس لمحطة «عدلي منصور» التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.