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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر: زيادة مؤشر العمليات الإرهابية في إفريقيا في يوليو 2020

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:21 م
الأزهر
الأزهر
أميرة العناني
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قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن شهر يوليو 2020 شهد زيادة مطردة في عدد العمليات الإرهابية مقارنةً بالشهر الماضي، ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية في منطقة الغرب الإفريقي ومنطقة الساحل؛ حيث سجّل هذا الشهر نحو 50 عملية إرهابية بينها 31 عملية في منطقة غرب إفريقيا. ورغم هذه الزيادة في عدد العمليات الإرهابية إلا أن عدد الضحايا أقل من الشهر الماضي؛ إذ تؤكد التقارير مقتل أكثر من 303 خلال هذا الشهر، فضلًا عن إصابة ما يزيد عن 142 آخرين.

وأضاف أن بوكو حرام صعّدت من عملياتها الإرهابية خلال هذا الشهر لتكون هي الأكثر نشاطًا ودمويةً؛ حيث نفّذت 17 عملية إرهابية، أسفرت عن سقوط 119 وإصابة أكثر من 80 آخرين، كما اختطفت 46 شخصًا من نيجيريا، تليها حركة الشباب الصومالية التي نفّذت نحو 15 عملية إرهابية في الصومال وكينيا بينها 3 عمليات في كينيا أسفرت هذه العمليات الإرهابية عن سقوط 23 شخصًا وإصابة العشرات، واختطاف 62 آخرين.

أما منطقة الساحل فقد شهدت 14 عملية إرهابية حمل بعضها بصمات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" والبعض الآخر بصمات جماعة داعش الصحراء الكبرى وأنصار الإسلام، أسفرت هذه العمليات عن سقوط ما يقرب من 112 شخصًا وإصابة العشرات.

ويرى مرصد الأزهر أن تلك الزيادة في عدد الهجمات الإرهابية خلال هذا الشهر ترجع إلى استغلال بعض الجماعات الإرهابية في إفريقيا للانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام (الأميصوم)، وبالتالي تزيد من وتيرة العمليات الإرهابية، وخاصة في دول مالي والكونغو الديمقراطية والصومال ونيجيريا، مما يستوجب زيادة الاحتياط في تأمين تلك القوات سواء مدنيين أو عسكريين، وتعزيز الدعم في بناء القدرات المؤسساتية للقوات الأمنية في تلك الدول، وتكاتف الجهود للقضاء على آفة تلك الجماعات الإرهابية.

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