السيسى: أراضٍ وأحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة ثانية ولن يتم التهاون

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن موضوع المباني المخالفة: "يا ريت خلال 6 شهور نكون أنهينا جميع الموضوعات المتعلقة بالمباني، وفي نهايتهم نقول إذا كنا هنتصالح من خلال تسديد الأموال من أجل جدية التصالح".وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، أنه بنهاية الـ 6 شهور هتطلع الخريطة، فيه أراضي وأحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة ثانية، وهناك أحياء سوف يسمح بالبناء فيها بدور أو اثنين فقط، أنا بقول الكلام ده عشان الناس تكون مستعدة له، ولن يتم التهاون في ذلك".وتابع: لن تكون هناك وسيلة أخرى لتحسين الطرق أكثر من ذلك، والحركة الخاصة بكم أكثر من ذلك، والزحام اللي موجود مش هنقدر نتحمله أكتر من كده، والـ 6 شهور هيكونوا عبارة عن تقييم ودراسات بتتعمل ثم هتطلع القرارات في نهايتها إيه اللي ممكن نسمح بيه، وإيه اللي مش هنسمح بيه.ويضع الرئيس كذلك حجر الأساس لمحطة «عدلي منصور» التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.