الاتحاد المصري للتأمين: 18 مليار دولار خسائر متوقعة لـ«تفجيرات بيروت»

كشفت دراسة صادرة عن الاتحاد المصري للتأمين، أن الانفجارات والكوارث مثل استهداف برجي التجارة الذي وقع في سبتمبر عام 1992، وحريق ميناء عبدالله بالكويت يونيو 2000 وانفجارات ميناء تيانجين الصيني أغسطس 2015 وانفجارات ميناء بيروت بلبنان أغسطس 2020، كبدوا شركات التأمين مبالغ في غاية الضخامة.وأضاف الاتحاد في دراسته، أنه في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 شهد العالم كارثة انفجار ميناء بيروت وقد تسبب الانفجار الهائل الذي وقع في مخزن بميناء بيروت، في دمار كبير للمباني والممتلكات فضلًا عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى نتيجة تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم التي خُزنت بطريقة غير آمنة في مستودع في الميناء، وقد قتل ما لا يقل عن 200 شخص في الانفجار وأصيب نحو 5 آلاف آخرين.وأشار إلى أنه بالرغم من أنه لم يحن الوقت بعد لتحديد حجم الخسائر الفعلية لهذا الحادث، إلا أن المحللين قدروا أن إجمالي قيمة الخسائر الناجمة قدرت بنحو 3 مليارات دولار.. بالإضافة إلى خسائر اقتصادية بقيمة 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن الكثير من هذه الخسائر لم يكن مؤمنا عليه.وذكرت شركة AM Best أنه بالنسبة للسوق الدولية من المتوقع أن تتأثر خطوط الأعمال البحرية والممتلكات، أما محليا في لبنان فإن التأمين على الممتلكات يمثل جزءًا صغيرًا من صناعة التأمين اللبنانية التي تهيمن عليها ثلاث قطاعات: التأمين على الحياة والتأمين الطبي وتأمين السيارات، واستنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة شكلت هذه القطاعات مجتمعة ما يقرب من 85% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في لبنان في عام 2018 وكان التأمين على الممتلكات يمثل خطًا متناميًا - حيث مثل 6% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2018.وتابع، أن الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 تسببت في خسائر فادحة في الأرواح والصحة والممتلكات والدخل، وكانت استجابة الحكومة الفيدرالية وشركات التأمين الخاصة والجمعيات الخيرية للخسائر التي تعرض لها الأفراد والشركات ذات نطاق وحجم لم يسبق له مثيل من قبل، ودفعت شركات التأمين أكثر بكثير من أي حدث في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدة أن التبرعات الخيرية والتوزيعات من المنظمات الخيرية لم يسبق لها مثيل.وأشارت الدراسة إلى أن حجم التعويضات من شركات التأمين بلغ لأولئك الذين قتلوا في الهجمات على مركز التجارة العالمي (WTC) والبنتاغون وموقع تحطم بنسلفانيا والشركات والأفراد في مدينة نيويورك المتضررين من الهجوم على مركز التجارة العالمي، 19.6 مليار دولار، وهي تمثل أكثر من نصف التعويضات الإجمالية لهذا الحادث.وقالت الدراسة، إنه في عام 2000 وقع انفجار ناجم عن تسرب غاز في مصفاة نفط بميناء الأحمدي الكويتية أسفر عن حدوث أضرار مادية في بعض مواقع المصفاة بلغ 444 ألف برميل وعن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 49 آخرين.كما أسفر انفجار بمستودع بميناء تيانجينعام عام 2015 شمال الصين والذي يحتوي على مواد كيميائية خطرة وقابلة للاشتعال، عن مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة مئات آخرين وتدمير مناطق واسعة من المدينة وكانت له قوة تعادل ثلاثة أطنان من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار، وقد أدت إلى خسائر كبيرة في البضائع المخزنة بالميناء كما تم حرق ساحة لوجستية تحتوي على عدة آلاف من السيارات بما يعادل حوالي 1500 سيارة.وصرح الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI، أن ما مجموعه حوالي 70 ألف سيارة تضررت في الانفجارات وقدرت الخسائر العالمية في إعادة التأمين بحوالي 3.5 مليار دولار ووفقًا لشركة SwissRe حوالي 8 مليارات دولار، وقالت شركة تيانجين CIRC، إن أكبر خسارة فردية كانت لدى شركة China Automobile Trading التي فقدت 3000 سيارة مستوردة في الانفجارات، وقد دفعت شركة China Continent Insurance مبلغ 1.37 مليار يوان (266 مليون دولار أمريكي) لهذه المطالبات في يناير 2016 وكانت انفجارات ميناء تيانجين أكبر خسارة للتأمين وإعادة التأمين من صنع الإنسان في عام 2015.وأكد الاتحاد، أن الكوارث الطبيعية حول العالم تعتبر من الموضوعات الهامة التي يتم أخذها في الاعتبار ضمن منظومة التأمين وضمن ترتيبات منظومة إعادة التأمين على مستوى العالم، وعلى الجانب الآخر تقع على كافة الشركات المصرية العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين مسئولية وطنية تتمثل في نشر الوعي بين أفراد الشعب المصري للدور الذي يمكن أن تلعبه الحماية التأمينية في التخفيف من الآثار الناتجة عن مثل هذه الأحداث.ويستكمل الاتحاد المصري للتأمين حاليا، دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية لتساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لمواجهة مثل هذه النوعية من الكوارث.