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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الغسالة» يقترب من تحقيق 11 مليون جنيه فى دور العرض

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:17 م
الغسالة
الغسالة
دعاء عبد المقصود
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حقق فيلم "الغسالة"أمس إيرادات بلغت 221 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم في شباك التذاكر 10 ملايين و530 ألف جنيه بعد 17 يوم عرض.

و تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، الذي يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التي يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص، فيقرر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضي لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

و فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته كل من النجوم محمود حميدة، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمد سلّام، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت، ومحمود الليثى، وعلى الطيب، وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

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