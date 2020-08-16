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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عاملة البرلمان» توافق مبدئيا على مشروع قانون لـ«العاملين بالصناديق الخاصة»

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:15 م
جبالي المراغي
جبالي المراغي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، لحل مشكلة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، والذي ينص على جواز ندبهم ونقلهم إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وطالبت اللجنة بضرورة حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاجتماع التالي للبت في الموضوع بشكل جذري، كما طالبت الحكومة ببيانات توضح التكلفة حال نقل العاملين بالصناديق الخاصة.

وقال أحمد سعيد حسن، ممثل وزارة المالية، إن العاملين بالصناديق الخاصة لهم حق الاستقرار مثل العاملين بالدولة، ووزارة المالية أعدت كتاب دوري في شهر فبراير الماضي لحل مشاكل العاملين علي الصناديق الخاصة، ويتم حاليا حصر أعداد العاملين على الصناديق الخاصة.

وأشار إلي أن عملية النقل والندب من الصناديق الخاصة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة من شأنه إحداث خلل في أداء الصناديق الخاصة، وبالتالي الخدمة المقدمة من خلالها، فضلا عن أن قانون الخدمة المدنية وضع معايير محددة لشغل الوظيفة العامة بما يجعل شغل تلك الوظائف من خلال القدم لإعلانات شغل الوظائف.

وعقبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة، ومقدمة مشروع القانون، بالمطالبة بإصدار قانون بدلا من الكتاب الدوري.

وطالب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر اللجنة، بحصر عدد العاملين بالصناديق الخاصة والتكلفة المالية المقدرة حال نقلهم للموازنة العامة للدولة.

فيما قال النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة: "لماذا نناقش الكتاب الدوري ونحن أمام مشروع قانون واجب التنفيذ حال إصداره"، وطالب بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتى يمكن حسم مشكلة الصناديق الخاصة وحلها نهائيا.

بدوره، طالب النائب عبد المنعم العليمي، بمساواة جميع العاملين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم.

وأشار محمد مصطفى عابد، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي أن الكتاب الدوري ناتج عن اجتماعات لجنة القوي العاملة السابقة، وعالج مشاكل الندب والإجازات وأعطي العديد من الحقوق للعاملين بالصناديق الخاصة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.

فيما تنص المادة الثانية، على أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.

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