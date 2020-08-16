ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شركة مستلزمات زراعية ببرج العرب

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لإجراء معاينة حريق اندلع بشركة مستلزمات زراعية بطريق الساحل الشمالى حدوث دون إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال العاملين عن الحريق ومراجعة شروط السلامة المهنية الخاصة بالشركة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمقر شركة بطريق "الإسكندرية- مطروح" الساحلى، وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية و10 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.وبالمعاينة والفحص تبين اندلاع حريق هائل بمقر شركة الفتح لخراطيم ومستلزمات الزراعة، المكون من 4 طوابق، بالكيلو 39 بطريق الساحل الشمالى، بسبب حدوث ماس كهربائى.أسفر الحريق عن التهام محتويات الشركة بالكامل والتي تحوى كميات كبيرة من خراطيم بلاستيك خاصة برى الأراضي الزراعية، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.