في خدمتك.. «الصحة» تقدم 11 نصيحة لحماية مرضى السكر من كورونا
الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:14 م
مرام سعيدطباعة
نشرت وزارة الصحة بعض الإرشادات الهامة لحماية مرضى السكر، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهي:
1- الاهتمام بأن يكون معدل السكر أقرب إلى المعدل الطبيعي.
2- التحليل من مرتين لثلاثة في اليوم.
3- أن يكون لديه إمدادات كافية من الدواء سواء الأنسولين أو الأقراص أو شرائط السكر.
4- الالتزام بوجود مواعيد منتظمة سواء للنوم أو الدواء.
5- غسل اليدين والمحافظة علي التباعد الاجتماعي.
6- الانتظام في تناول الانسولين والادوية المخصصة.
7- التواصل الدائم مع الفريق الطبي المتابع للحالة.
8- التغذية السليمة للحفاظ علي الصحة.
9- تناول الفواكه الطبيعية لزيادة مناعة للجسم.
10-إذا شعر المريض بأي تعب لابد من الذهاب علي الفور للطبيب المعالج.
11- اتباع الإجراءات الاحترازية.
1- الاهتمام بأن يكون معدل السكر أقرب إلى المعدل الطبيعي.
2- التحليل من مرتين لثلاثة في اليوم.
3- أن يكون لديه إمدادات كافية من الدواء سواء الأنسولين أو الأقراص أو شرائط السكر.
4- الالتزام بوجود مواعيد منتظمة سواء للنوم أو الدواء.
5- غسل اليدين والمحافظة علي التباعد الاجتماعي.
6- الانتظام في تناول الانسولين والادوية المخصصة.
7- التواصل الدائم مع الفريق الطبي المتابع للحالة.
8- التغذية السليمة للحفاظ علي الصحة.
9- تناول الفواكه الطبيعية لزيادة مناعة للجسم.
10-إذا شعر المريض بأي تعب لابد من الذهاب علي الفور للطبيب المعالج.
11- اتباع الإجراءات الاحترازية.