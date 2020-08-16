في خدمتك.. «الصحة» تقدم 11 نصيحة لحماية مرضى السكر من كورونا

نشرت وزارة الصحة بعض الإرشادات الهامة لحماية مرضى السكر، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهي:1- الاهتمام بأن يكون معدل السكر أقرب إلى المعدل الطبيعي.2- التحليل من مرتين لثلاثة في اليوم.3- أن يكون لديه إمدادات كافية من الدواء سواء الأنسولين أو الأقراص أو شرائط السكر.4- الالتزام بوجود مواعيد منتظمة سواء للنوم أو الدواء.5- غسل اليدين والمحافظة علي التباعد الاجتماعي.6- الانتظام في تناول الانسولين والادوية المخصصة.7- التواصل الدائم مع الفريق الطبي المتابع للحالة.8- التغذية السليمة للحفاظ علي الصحة.9- تناول الفواكه الطبيعية لزيادة مناعة للجسم.10-إذا شعر المريض بأي تعب لابد من الذهاب علي الفور للطبيب المعالج.11- اتباع الإجراءات الاحترازية.