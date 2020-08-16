ضبط صاحب محل بـ200 «ريسيفر» قنوات مشفرة في عين شمس

تمكن قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن محل تجارى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، لبيع أجهزة "ريسيفر" لبث القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية.وعثر داخل المحل على (200 جهاز ريسيفر - 2 وصلة "أنتنه" للاتصال بالانترنت، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.