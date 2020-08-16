أبوشقة لـ«الدستور»: ننتظر مشروع «تقسيم دوائر النواب» من الحكومة

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة في انتظار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس النواب.وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مشروع القانون سيقدم من الحكومة وسيعرض علي الجلسة العامة، للموافقة علي إحالته للجنة التشريعية من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال.وأوضح "أبو شقة"، إنه في حال إحالة مشروع القانون للجنة، فإن اللجنة سوف تعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة مشروع القانون.فيما كشفت مصادر لـ«الدستور»، أن مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب، سيقلص عدد نواب الدوائر الفردية بمقدار 50 % من العدد الكلي لأعضاء المجلس.