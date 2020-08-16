ضبط هارب من 110 أحكام و237 سنة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة، من استهداف وضبط صاحب شركة للتجارة والاستيراد مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والمطلوب ضبطه لتنفيذ 110 أحكام بالحبس جزئي ومستأنف (شيكات)، بإجمالى عقوبات بلغت (237 سنة و9 شهور حبس)، وذلك بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط بالتقادم.