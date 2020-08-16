ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في مصر القديمة

ضبط رجال أمن القاهرة، شخصين لقيامهما بأعمال حفر داخل أحد العقارات بمصر القديمة بقصد التنقيب عن الآثار.تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من شرطة النجدة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بقيام شخص بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه.بالانتقال والفحص لمحل البلاغ أمكن ضبط (عامل - مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق السكنية بذات العقار المشار إليه (ملك شقيق المتهم وزوج نجلة المبلغ)، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها 3 أمتار وعمق 20 مترا - أدوات حفر وتنقيب)، وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع المبلغ، وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم.وأضاف بقيامة بالإبلاغ انتقامًا منه لوجود خلافات مالية بينهما حول التنقيب عن الآثار.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.