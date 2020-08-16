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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع «اتصالات مصر» توسعات الشركة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:10 م
المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب
محمد إبراهيم
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- الشركة تعلن عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال العام الحالي

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، لبحث توسعات الشركة المستقبلية في السوق المصرية.


وفي بيان لرئاسة الوزراء، أكد المستشار محمد عبد الوهاب، تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستثمارات الشركة القائمة وخططها المستقبلية، وتكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن الهيئة حريصة على متابعة استثمارات كبرى الشركات المستثمرة فى مصر وتذليل أي تحديات تؤثر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى مصر.


واضاف عبد الوهاب أنه يجري العمل بشكل مستمر على تنفيذ كافة الإصلاحات اللازمة لدعم المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في السوق المصرية بما يتيحه الاستثمار في مصر من مزايا عدة، جعلته موضع إشادة من المؤسسات الدولية المعنية.


وخلال اللقاء، أعلن المهندس حازم متولي اعتزام الشركة ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه خلال العام الحالى، وذلك بهدف الاستمرار في تطوير الشبكات وتحسين الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى توسيع أنشطة الشركة في قطاع نقل البيانات، بجانب دعم الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الشركة تستثمر فى مصر منذ عام 2007 ويصل اجمالى استثماراتها فى السوق المصرية منذ بدء عملياتها الى 50 مليار جنيه، مشيدًا بمناخ الاستثمار فى مصر، وهو ما شجع الشركة على زيادة رأس مالها بما يقارب 4.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.


كما أشاد ممثل الشركة بتجربة حضور مجالس الادارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، مشيرا إلى أنهم من أوائل الشركات التى قامت بتطبيقها، والتى تتيح المزيد من المرونة والسهولة فى ظل الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمنع الاختلاط والتجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى تطلع الشركة إلى المزيد من التعاون مع الهيئة، خاصة فى ظل رئاسة المهندس جمال السادات – رئيس مجلس ادارة شركة اتصالات، لمجلس الاعمال المصرى الاماراتي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الاماراتية والترويج للاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم فعاليات بمشاركة الجانبين المصرى والاماراتي.

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