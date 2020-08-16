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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الرئيس السيسي يهنئ المصريين بمناسبة العام الهجري الجديد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:07 م
السيسي
السيسي
هدير شعراوي
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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد، خلال افتتاحه عددا من مشروعات النقل، اليوم. 

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

ويضع الرئيس حجر الأساس لمحطة «عدلي منصور» التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

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