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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شعير»: طرح القطن المصري في بورصة السلع يضاعف سعره عالميا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:04 م
محمد شعير
محمد شعير
أسامة الشندويلي
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قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - إن إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن طرح القطن المصري في بورصة السلع التي تنشئها الحكومة بالتعاون مع البورصة المصرية سيساهم في زيادة سعر القطن المصري عالميا.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن الحكومة تخطط جيدا لعودة القطن المصري لمكانته العالمية وذلك عبر زيادة المساحات المزروعة منه بالإضافة إلى زراعة القطن قصير التيلة في إطار وقف نزيف العملة الصعبة في استيراده.

وأوضح أن الحكومة عبر وزارة قطاع الأعمال العام رصدت أكثر من مليار جنيه لتطوير المحالج الخاصة بحلج القطن بخلاف تطوير منظومة التداول لتجارة القطن مما يوضح دعم الدولة للقطن المصري كونه من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق الوزير الحالي، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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