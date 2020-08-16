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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال» تثمن جهود الحكومة في النهوض بقطاع الطاقة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:59 م
المهندس أسامة جنيدي
المهندس أسامة جنيدي
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر لديها مناخ جاذب للمستثمرين في قطاع الكهرباء والطاقة، لافتًا إلى أن الاستثمار في مشاريع الطاقة من الاستثمارات الواعدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان له، أنه من الاستثمارات الواعدة أيضًا لمصر الأعمال في مجال الطاقات المتجددة، مشيدًا بدور الحكومة في تدشين مشروعات تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، فضلًا عن تحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية.

وثمن "جنيدي"، بجهود الحكومة في توسيع شبكة الكهرباء القديمة، لاستيعاب القدرات الإضافية والاستفادة منها، كما تعمل الحكومة على فتح فرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في نقل الطاقة وتوزيعها.

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