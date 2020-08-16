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فن

«هذه ليلتي» يشارك بمهرجان السينما الإفريقية في تولوز

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:32 م
الفيلم القصير هذه
الفيلم القصير هذه ليلتي
دعاء عبد المقصود
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يستكمل الفيلم القصير "هذه ليلتي" جولته في المهرجانات السينمائية الدولية بعد فوزه بالجائزة الذهبية في مهرجان "جنيف" للأفلام الشرقية بسويسرا.

وينافس الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان السينما الإفريقية في تولوز، في الفترة ما بين 23 وحتى 30 أغسطس، كما يشارك في مهرجان السينما الإفريقية- الآسيوية واللاتينية، وذلك بعدما حظى العام الماضي بعرضه العالم الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ثم يتجها لإحدى مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها، وقد حصل الفيلم على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الاتحاد الأوروبى– اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي، والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبدالوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ويعتبر هو تعاون إنتاجي بين شركتي ريد ستار وS Production.

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