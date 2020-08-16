رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير: تحسين الإدارة بالشركات الحكومية يساهم في زيادة الإنتاج

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:40 م
الدكتور كريم عادل،
الدكتور كريم عادل،
أسامة الشندويلي
طباعة
قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن تغيير رؤساء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديلات الجديدة لقانون قطاع الأعمال العام، سيعمل علي تنمية الإيرادات للشركات مما يساهم في زيادة الناتج القومي للدولة.

وأضاف مدير مركز العدل للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، في تصريحات لـ"الدستور" أن الفترة الماضية كانت الشركات الحكومية تعاني من سوء الإدارة، مما جعلها تتأثر بخسائر ضخمة.

وأشار "كريم" إلي أن الفترة القادمة ستشهد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية، مما يعود بالخير علي المواطن المصري نتيجة العوائد المالية التي سيدرها الاقتصاد القومي.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال ستقوم بتغييرات شاملة لمجالس الادارات خلال الشهر القادم، في إطار توفيق أوضاع الشركات وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال التي أقرها البرلمان مؤخرا.

يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

موضوعات متعلقة

الباز للمصريين: لا تثقوا في كورونا.. والموجة الثانية قد تكون أكثر شراسة

بعد دعم «حماية المستهلك».. القصة الكاملة لأزمة مصاريف أتوبيسات المدارس الخاصة

«رطوبة عظمى».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الإثنين

نظام استثنائي لإثابة العاملين بـ«الضرائب» بالقانون الجديد

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

خاص| أول تعليق من إكرامي الشحات على طرد نجله من الأهلي

الباز للمصريين: لا تثقوا في كورونا.. والموجة الثانية قد تكون أكثر شراسة

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

حاول الناصريون اغتياله ومبارك تدخل لوقفها.. قصة مقالات أنيس منصور ضد عبدالناصر

«مشاهدي الساخنة مع الزعيم عادية وسأكررها».. اعترافات شيرين عن أفلامها مع عادل إمام

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

نجم الساعة

جنات بعد طرح ألبومها الجديد «أنا فى انتظارك»: «إحنا مش فى زمن السنجل»

منوعات

روبوت لاستكشاف عيوب خطوط الأنابيب الصلب.. مشروع تخرج لطلاب بـ«هندسة حلوان»

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

«البلكونة مش للكراكيب».. شيرين حوّلت شرفتها إلى لوحة فنية (فيديو)

بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.. كريم توفر لعملائها فرصة للتبرع ومساعدة سكان بيروت

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «2»
د. منى حلمى
«إنه الدم».. رواية نوال السعداوى من وحى ثورة يناير 2011
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
المزيد

الثقافة

ماركيز ومرسيدس بارشا.. مسيرة دعم رغم المخاطر

«أسبوع العلوم العربى» ينظم جلسة قراءة قصص للأطفال

مثقفون يهاجمون لائحة «قومي الترجمة»: تُعارض التفاعل مع ثقافات الآخر

محمود نسيم: حلمى سالم كان قيمة متجددة