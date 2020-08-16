خبير: تحسين الإدارة بالشركات الحكومية يساهم في زيادة الإنتاج

قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن تغيير رؤساء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديلات الجديدة لقانون قطاع الأعمال العام، سيعمل علي تنمية الإيرادات للشركات مما يساهم في زيادة الناتج القومي للدولة.وأضاف مدير مركز العدل للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، في تصريحات لـ"الدستور" أن الفترة الماضية كانت الشركات الحكومية تعاني من سوء الإدارة، مما جعلها تتأثر بخسائر ضخمة.وأشار "كريم" إلي أن الفترة القادمة ستشهد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية، مما يعود بالخير علي المواطن المصري نتيجة العوائد المالية التي سيدرها الاقتصاد القومي.ومن الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال ستقوم بتغييرات شاملة لمجالس الادارات خلال الشهر القادم، في إطار توفيق أوضاع الشركات وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال التي أقرها البرلمان مؤخرا.يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.