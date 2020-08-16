«اتحاد المنتجين»: انخفاض أسعار الدواجن والبيض 15%

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، انخفاض أسعار الدواجن من 21 إلى 18 جنيها للكيلو بنسبة 15%، وانخفاض أسعار البيض أيضا إلى 26 جنيه للكيلو بمعدل 3 جنيهات للكرتونة، وبنسبة 15% أيضا بعد عيد الأضحى، نتيجة تراجع حركة الشراء والسحب على الدواجن مع توقف المصايف والسياحة.وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه من المفترض وقت زيادة المعروض كما هو في الوقت الحالي أن يتم تخزين الدواجن، وأنه لا مفر من تنفيذ القانون 70 لسنة 2009 والخاص بحظر بيع وتداول الدواجن حية، لافتا إلى أن القانون لم يتم تنفيذه منذ 11 شهرا بعد رفعه، وهو أفضل في الوقت الحالي والوضع الوبائي وانتشار الفيروسات وخاصة فيروس كورونا المستجد.