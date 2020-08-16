قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضبط 4 قضايا أموال عامة
الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:36 م
مريم جبل و عمرو المزيديطباعة
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا (نصب واحتيال على المواطنين - تزوير أوراق – تحويلات مالية غير مشروعة مُتهم فيها 6 أشخاص، ضُبط فيها مستنديًا (قرابة 4 ملايين جنيه مصري – 8 آلاف دولار أمريكي).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا (نصب واحتيال على المواطنين - تزوير أوراق – تحويلات مالية غير مشروعة مُتهم فيها 6 أشخاص، ضُبط فيها مستنديًا (قرابة 4 ملايين جنيه مصري – 8 آلاف دولار أمريكي).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.