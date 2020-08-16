ضبط 18 ألف لتر سولار مُدعم داخل مخزن دون ترخيص في المرج

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مواد بترولية "كائن بدائرة قسم شرطة المرج" لإدارته المخزن "دون ترخيص"، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل المخزن عمله بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد البترولية بلغت نحو (18000 لتر سولار "مدعم")، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.