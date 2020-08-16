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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مريم نعوم تكتب فيلم «تحت المظلة» لنجيب محفوظ

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:38 م
مريم نعوم
مريم نعوم
دعاء عبد المقصود
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تعكف الكاتبة والسيناريست مريم نعوم، على كتابة فيلم عن المجموعة القصصية "تحت المظلة" للأديب نجيب محفوظ، ومن المقرر ان تخرجه كاملة أبوذكري، ومن إنتاج شركة"K Media".

ومن المقرر أن تجمع جلسة عمل خلال أيام بين الكاتبة ومخرجة العمل لترشيح أبطال الفيلم وتحديد موعد مبدئى للتصوير.

يذكر أن مريم نعوم، انتهت مؤخرا من كتابة مسلسل جديد بعنوان "أنصاف مجانين"، من إخراج عمر رشدى، وينتمي العمل لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وقد صور صناعه عددا كبيرا من المشاهد الخارجية بمنطقة مصر الجديدة، وجمعت المشاهد الفنان الشاب أحمد خالد صالح، والممثلة الصاعدة أسماء جلال.

والعمل مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتدور أحداث المسلسل حول شاب يعاني من "الشيزوفرينيا"، وبحاجة إلى نقل قلب، وعقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح مصاحبًا له، ويطالبه بمساعدته في العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كي يتسنى له أن يرتاح راحة أبدية.

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