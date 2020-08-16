وكيل تعليم مطروح: وصول أول دفعة من أسئلة الثانوية الدور الثاني

قال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، أن مديرية التربية والتعليم استقبلت أول دفعة من أسئلة الثانوية العامة "الدور الثاني".وأوضح في تصريحات خاصة للدستور، أنه تم وضع الأسئلة في مركز توزيع الأسئلة بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات تحت حراسة أمنية مشددة من قبل مديرية أمن مطروح.. مشيرا إلى أن امتحانات الدور الثاني ستبدأ السبت القادم.وأضاف أنه تم تجهيز 5 لجان لامتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" على مستوى محافظة مطروح، مؤكدا أنه تم الاستعداد من خلال غرفة عمليات برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ لمتابعة الامتحانات والإجراءات الاحترازية.