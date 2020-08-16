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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ننشر رابط الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:15 م
تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، المتضررين من نتائجهم، الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020، كما يستطيع الطلاب الذين قاموا بعمل اطلاع على كراسات إجاباتهم، من خلال رقم جلوس الطالب والرقم القومي وجنسيته.

رابط الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020


يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020: أضغط هنــــــــــــــــــــــــا

وينشر الموقع نتائج الطلاب تباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس الماضي، عن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للاطلاع على كراسات إجاباتهم فى امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 20192020، حيث بلغوا 59607 طلاب وطالبات حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الكراسات التي تم طلب الاطلاع عليها بلغ 78433 كراسة إجابة، وجاءت اللغة العربية كأكثر مادة تم التقدم بطلب للاطلاع عليها حيث تقدم 14873 طالبا وطالبة بطلب للاطلاع على كراسات إجابة اللغة العربية، يليها مادة الفيزياء بإجمالي 13622 طالبا وطالبة تقدموا بطلب اطلاع، وجاءت مادة علم النفس والاجتماع في المركز الأخير كأقل مادة تم تقديم طلب اطلاع بإجمالي 612 طالبا وطالبة.

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وأضاف حجازي، أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه فى حالة التأكد من أحقية الطالب في أي درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2020-2019 خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس 2020 (لمدة 15 يومًا).

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