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سياسي

«عربية النواب» هناك تطابق تام بين القاهرة والخرطوم بشأن ملف سد النهضة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:51 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مباحثات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الموافق له خلال زيارته السودان مع الجانب السوداني، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، أكدت التوافق التام بين وجهتي نظر القاهرة والخرطوم حول قضية مشروع سد النهضة الإثيوبي.

وأشاد "أباظة"، في بيان له أصدره اليوم الأحد، بتأكيد الجانبين المصري والسوداني على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذي شأن، ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وكذلك أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث، بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التي تتأثر بالسد.

وأشاد بتاكيد القاهرة والخرطوم على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة.

وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة، كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي المصري.

وأعرب عن سعادته بحرص الجانب المصري على التعرف على الجهود المبذولة حاليًا لتحقيق السلام في السودان والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، وتأكيد الجانب المصري على دعمه الكامل للتوصل لاتفاق للسلام الذي يجسد المرحلة الجديدة التي يشهدها السودان، ويمهد الطريق لاستقرار شامل فيه وبذل الجهد والوقوف إلى جانب السودان لتخطي الوضع الاقتصادي، وحرص مصر وتأييدها التام لمطلب السودان العادل في سرعة إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتمكينه من الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة‪.

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