بدء التحقيق مع المتهم بقتل عامل في مايو

تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأحد، التحقيق مع عامل قتل شاب في منطقة ١٥ مايو.وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لشاب بها طعنات متفرقة في الجسم وجروح طعنية في الرقبة.تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة بالشارع بمجاورة 12.وبالانتقال والفحص تبين قيام عامل بذبح شاب بدافع الشرف، بعدما ضبطه داخل منزله في وضع مخل وقام بإلقاء الجثة في الشارع.وألقت قوات الأمن على المتهم وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.