بدء التحقيق مع المتهم بقتل عامل في مايو
الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:08 ص
نجلاء رفاعيطباعة
تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأحد، التحقيق مع عامل قتل شاب في منطقة ١٥ مايو.
وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لشاب بها طعنات متفرقة في الجسم وجروح طعنية في الرقبة.
تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة بالشارع بمجاورة 12.
وبالانتقال والفحص تبين قيام عامل بذبح شاب بدافع الشرف، بعدما ضبطه داخل منزله في وضع مخل وقام بإلقاء الجثة في الشارع.
وألقت قوات الأمن على المتهم وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لشاب بها طعنات متفرقة في الجسم وجروح طعنية في الرقبة.
تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة بالشارع بمجاورة 12.
وبالانتقال والفحص تبين قيام عامل بذبح شاب بدافع الشرف، بعدما ضبطه داخل منزله في وضع مخل وقام بإلقاء الجثة في الشارع.
وألقت قوات الأمن على المتهم وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.