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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بأبنوب (صور)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:48 م
حالة تعدٍ على أملاك
حالة تعدٍ على أملاك الدولة
محمد أبوشادي
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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز أبنوب حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، برئاسة تاج جلال، رئيس المركز، وبمشاركة قوات الأمن ومسئولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية، وتم خلالها تنفيذ 17 حالة إزالة تعديات على أراضي أملاك دولة بالبناء بمساحة 595 مترا، بالإضافة إلى تنفيذ 9 حالات إزالة تعديات على أراضي أملاك دولة زراعة بمساحة 5 قراريط و20 سهما، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العسكرية.

وأكد محافظ أسيوط، في بيان اليوم، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة، مناشدًا المواطنين بالإسراع في ملف التقنين واستكمال الإجراءات لتقنين أوضاعهم على الأراضي وفقًا للقانون، مشددًا على تنفيذ حملات إزالة جميع المخالفات والتعديات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه ترأس العديد من الحملات بمختلف المراكز والأحياء لتنفيذ القانون وإزالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لافتا إلى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الإزالة بصفة يومية، وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.

يذكر أن محافظة أسيوط مدت فترة سداد مبالغ جديدة للتصالح على مخالفات البناء لمدة شهر حتى ‪15 سبتمبر‬ المقبل، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
حالة تعدٍ على أملاك الدولة
حالة تعدٍ على أملاك الدولة
حالة تعدٍ على أملاك الدولة
حالة تعدٍ على أملاك الدولة
حالة تعدٍ على أملاك الدولة
حالة تعدٍ على أملاك الدولة

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