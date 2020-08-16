دينا الشربيني تنتهي من «30 مارس» الأحد

تنتهى الفنانة دينا الشربيني، من تصوير أحداث دورها في الفيلم السينمائي الجديد "30 مارس"، يوم الأحد المقبل، وذلك بعد فترة تصوير استمرت نحو 3 أشهر.ومن المقرر أن ينتهي المخرج أحمد خالد موسى، من جميع مشاهد الفيلم الأسبوع المقبل، ليرفع بعدها شعار "فركش"، ثم يدخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لتحديد موعد عرضه بدور السينما."30 مارس" يشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد ‏وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على ‏رزق وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف‎.‎وفي سياق آخر تنتظر الفنانة دينا الشربيني، طرح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بالسينمات، والذي يخوض بطولته النجم كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني، محمد ثروت، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فكرة الزواج وحالات الطلاق، وهو من إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.