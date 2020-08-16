3420 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد تسجيل 3420 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 161 ألف و253 حالة.وأضافت وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات بالفيروس بلغت 2665 حالة.وكانت الفلبين قد أعلنت أمس الأول الجمعة تأجيل الدراسة من نهاية أغسطس الجاري إلى مطلع أكتوبر، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير التنفيذي سلفادور ميديالديا قوله إن التأجيل يهدف إلى منح وزارة التعليم مزيدا من الوقت لضمان أن منظومة الفصول الدراسية الافتراضية سوف تسير بشكل سلس.ومع تأجيل بدء الدراسة، سوف تستخدم الفلبين المدارس لأغراض الحجر الصحي للمصابين بالفيروس، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض.