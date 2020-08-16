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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لصوص يطلقون النار على سيارة «نقل أموال».. والسائق يفلت بأعجوبة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:11 ص
مسلحون
مسلحون
كتب صلاح حسنى
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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض واقعة محاولة مجهولين السطو المسلح على سيارة نقل أموال تابعة للبريد المصري بمنطقة مساكن الرملة في بنها أثناء توجهها في الصباح لمكاتب البريد لتوصيل الأموال.

وحاول الجناة سرقة وتثبيت السائق وأفراد الحراسة، إلا أنه نجح بالفرار من الجناة فأطلق أحدهم الرصاص الذي تسبب في إصابات طفيفة للسائق وشخص آخر من مرافقيه دون أن ينجح الجناة في تنفيذ مخططهم الإجرامي.

جرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والتحفظ علي السيارة والأموال وتولت النيابة التحقيق التي كلفت رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين وأمرت بسؤال السائق ومرافقيه والتحفظ على السيارة محل الواقعة وعرضها على المعمل الجنائي لبيان أنواع الأسلحة المستخدمة في الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بوقوع محاولة سطو مسلح على سيارة نقل أموال تابعة للبريد للمصري بمنطقة مساكن الرملة ببنها ووجود إطلاق أعيرة نارية ومصابين.

وتبين من تحريات المباحث أن مجهولين هاجموا سيارة البريد بمنطقة مساكن الرملة وأن أحدهم كان يركب دراجة نارية "موتوسيكل " اقترب من السيارة وحاول تهديد السائق ومرافقيه من الحراسة وأحد الموظفين لسرقة السيارة والأموال التي بها وكانت في طريقها لمكاتب البريد.

وعلى الفور استطاع السائق الهروب منه وخلال ذلك أطلق عدة أعيرة نارية تسببت في إصابات طفيفة للسائق وأحد المرافقين دون أن ينجح الجناة في مهاجمة السيارة وسرقة الأموال.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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