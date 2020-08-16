14 مصابا بانقلاب سيارة فى البحيرة

أصيب 14 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي بالكيلو 75 بنطاق محافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل بمشروع ناصر بالنوبارية، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية.وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا بكسور ورجوح متفرقة بانحاء الجسم، وهم كل من: أحمد عبدالهادي محمود 30 سنة، عبد الله عون أحمد 37سنة، محمود عيد محمود 38 سنة كمال صابر عوض 35سنة، نوح عبدالباسط أبوشعير 20 سنة نادر رأفت منور 25 سنة، ابراهيم محمد حميدة(24 سنة، راضي منور إدريس 38 سنة، طه عبدالفضيل ذكي 26 سنة، محمد عيد خميس، ( 22 عامًا )، بشير صابر عوض 39 سنة، خيري صقر أحمد 42 سنة، محمد محمود محمد 25 سنة أحمد صقر أحمد 40 سنة وجميعهم من مركز ومدينة أبوحمص، وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.