عودة «الرطوبة العالية».. تفاصيل طقس اليوم الأحد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستسمر في الارتفاع وسيسود طقس حار رطب على القاهرة والوجة البحري، بالإضافة إلى نشاط الرياح المعتدلة، فيما تشهد السواحل الغربية طقسا معتدلا، فيما يكون الطقس مائل للحرارة ومع رياح معتدلة على السواحل الشرقية.وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرطوبة سترتفع نسبتها لتصل الكبرى لـ85% والصغرى 28% على عكس ما ساد بالأسبوع الماضي والذي شهد انخفاضها، بينما سيشهد شمال الصعيد طقسا حارا بينما تشهد سيناء وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة ونشاط الرياح المعتدلة مع احتمالية سقوط أمطار بحلايب وشلاتين بنسبة 20%.وليلا، تشهد القاهرة الكبرى والوجهة البحري خاصة طقسا معتدلا، والسواحل الشمالية سيكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.ونصح أطباء المواطنين بتناول كميات كبيرة من المياه وتناول الخضروات والفاكهة التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء كالعنب والبطيخ بشكل مستمر، للحفاظ على درجة رطوبة الجسم، مع عدم التعرض للشمس بشكل مباشر منعا للإصابة بضربات الشمس، والتي قد تتسبب في فقدانهم الوعي أو ينتج عنها بجانب الاحتفاظ بمظلة لتفادي ضربات الشمس.