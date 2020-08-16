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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل إفريقية فى الجيزة 15 يومًا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:13 ص
حبس المتهم بقتل إفريقية
حبس المتهم بقتل إفريقية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهم بقتل عجوز إفريقية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة وكشف ملابسات وفاتها، كما صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كما أمرت بالتحفظ على سيجارتين تم تحريزهما لمضاهاتهما بعينة من البصمة الوراثية للمجني عليها، ونوع من الأعشاب غير المعلوم نوعها، وورق بفرة، تم العثور عليه بمحيط مسرح الجريمة.

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها جهات التحقيقات، عن أن بلاغا ورد لقسم شرطة العجوزة مفاده انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة سيدة سبعينية في حالة تعفن، وبعمل التحريات تبين أن السيدة إفريقية الجنسية وأنها استأجرت المنزل منذ عدة أشهر وتقيم بمفردها.

ووجهت النيابة برئاسة عمرو عباس، مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، للمتهم تهمة القتل العمد وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لأخذ عينة حمض نووي منه ومضاهاتها بالآثار على ملابس القتيلة وسجائر عثر عليها بالشقة.

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