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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتابع سير العمل بإدارة خدمة المواطنين في «أخميم»

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:58 ص
أحمد سامي القاضي
أحمد سامي القاضي
مصطفى علم الدين
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أجرى الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بمركز ومدينة أخميم، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور حسين حبارير رئيس المركز.

وأوضح نائب محافظ سوهاج، أن تلك الزيارة تأتي لمتابعة سير العمل بإدارات خدمة المواطنين، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجي، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والموظفين.

ووجه بضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية لتحقيق أكبر معدلات لإرضاء المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنظيم زيارات دورية ومفاجئة لإدارات خدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

وشدد على توفير كافة الاحتياجات التي تساعد إدارات خدمة المواطنين في القيام بدورها على أكمل وجه، والمساهمة في الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.

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