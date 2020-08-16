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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مدبولى: حققنا معدلات قياسية فى مشروعات النقل والطرق على أعلى مستوى وبأقل تكلفة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:09 ص
مدبولي
مدبولي
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت معدلات قياسية في تنفيذ مشروعات النقل والطرق على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة وبأقل تكلفة.

وقال مدبولي ـ في كلمة له خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ـ إننا نفتتح اليوم المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق والتي تعد فرصة جيدة لعرض ما تم في قطاع النقل بكل مشروعاته الكبرى التي تم تنفيذها في السنوات الست الماضية.

واعتبر أن قطاع النقل يمثل شرايين التنمية، لأن أي توسع في مناطق جديدة لا يمكن أن يتم تحقيقه إلا بمشروعات النقل والطرق التي تساعد المواطنين على التنقل، مضيفا أن كل المشروعات التنموية العملاقة التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية لمواجهة الخلل في الخريطة العمرانية وعدم القدرة على استيعاب الزيادة السكانية حيث كانت المساحة المعمورة لا تتجاوز 7% وذلك يجعل مصر من أعلى الكثافات السكانية المأهولة على مستوى العالم.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ المخطط القومي للتنمية العمرانية في مصر حتى عام 2052 ويستهدف مضاعفة المعمور المصري والرقعة العمرانية الكبيرة لمصر وحتى يتم التنفيذ كان لا بد من عمل شرايين للتنمية من شرق مصر لغربها، وكان لا بد من عمل محاور رئيسية من الشمال إلى الجنوب حتى تكون لدينا شبكة طرق رئيسية وسريعة يمكن أن تتحقق من خلالها عملية التنمية.

وأشار إلى أن المخطط القومي للتنمية كان موضوعا حتى عام 2052 ويتم الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2027، إلا أننا خلال سنوات قليلة وقبل عام 2027 سيتم الانتهاء من كل المخطط الموضوع حتى عام 2052.

ويضع الرئيس كذلك حجر الأساس لمحطة «عدلي منصور» التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

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