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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» توصى بتوفير لقاحات كورونا بعدالة لدول العالم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:02 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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أوصت الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، اليوم الأحد، بضرورة توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لجميع دول العالم بشكل عادل ومنصف بحيث لا يقتصر الأمر فقط على الدول القادرة على تحمل تكلفته.

وقالت مويتي، في بيان لمكتب الصحة الإقليمي في إفريقيا اليوم، "إنه مع تكثيف جهود المجتمع الدولي لتطوير لقاحات وعلاجات آمنة وفعالة لكوفيد -19، أصبح من الضروري أن يكون الإنصاف محورا مركزيا لهذه الجهود، نظرا لأنه في كثير من الأحيان، كان ينتهي الأمر بالدول الإفريقية أن تكون في الجزء الخلفي من قائمة انتظار التقنيات الجديدة، بما في ذلك اللقاحات، لذلك، يجب أن تكون مثل هذه المنتجات المنقذة للحياة متاحة للجميع، وليس فقط لأولئك الذين يستطيعون تحمل نفقاتها".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أطلقت بالتعاون مع شركائها مبادرة إتاحة أدوات مكافحة مرض (كوفيد-19)، أو ما يُطلق عليه "مسرّع الإتاحة" لتسريع جهود التطوير والإنتاج والوصول العادل إلى علاجات ولقاحات للفيروس التاجي.

وتجمع المبادرة قادة الحكومات ومنظمات الصحة العالمية الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وشركات ومؤسسات خيرية لتشكيل خطة للاستجابة العادلة لوباء (كوفيد-19).

وقد أيد الاتحاد الإفريقي ضرورة وضع القارة السمراء إطارا للمشاركة بنشاط في جهود تطوير لقاحات ضد كورونا والحصول عليها، كما دعا بلدانه لاتخاذ خطوات فورية من شأنها تعزيز النظم الصحية، وتحسين تقديم التحصين، وتمهيد الطريق لإدخال لقاح كورونا؛ وتشمل: تعبئة الموارد المالية؛ وتعزيز تصنيع اللقاحات المحلية، وتعزيز الأنظمة التنظيمية والإمداد والتوزيع؛ وبناء مهارات ومعارف القوى العاملة؛ وتعزيز خدمات التوعية؛ والاستماع إلى مخاوف المجتمع لمواجهة المعلومات المغلوطة عن الوباء.

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