الطيران التركية تخسر 4.2 مليار ليرة في 6 أشهر

قال موقع «بولد ميديا» التركي، إن الخطوط الجوية التركية حققت خسائر كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 4 مليارات و257 مليون ليرة تركية، بسبب استمرار تفشي وباء كورونا في البلاد.وبلغ إجمالي خسائر الخطوط الجوية التركية، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020، نحو 2 مليار و234 مليون ليرة تركية، لتحقق إجمالي خسائر يقدر بـ4 مليارات و257 مليون ليرة تركية في ستة أشهر.وأكد الموقع التركي أن خسائر الشركة تخطت كل التوقعات، فضلا عن انخفاض مبيعات خطوط الطيران التركية في الربع الثاني من العام بنسبة 67 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ إجمالي مبيعات الشركة في النصف الأول من العام 21 مليارًا و500 مليون ليرة تركية.جدير بالذكر أن الخطوط الجوية التركية، ألغت الرحلات الداخلية والدولية في أبريل ومايو من العام الحالي مع تصاعد تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19).