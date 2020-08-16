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الثقافة

حسن طلب: شروط النشر بـ«القومي للترجمة» تقضي على رسالته

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:53 ص
الشاعر حسن طلب
الشاعر حسن طلب
جمال عاشور
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ناشد الشاعر حسن طلب الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالإنتباه إلى المركز القومي للترجمة، وخاصة وبعدما أصدر المركز بيان أمس بعنوان "آلية جديدة للتقدم بطلبات ترجمة الكتب إلى المكتب الفني"، وجاء من ضمن تلك الآليات مراعاة ألا يتعارض الكتاب مع الأديان وألا يتعارض الكتاب مع القيم الاجتماعية والأخلاق والأعراف.

وقال "طلب" عبر موقع "فيسبوك": "قبل أن يتأسلم المركز القومى للترجمة؛ فيطلع علينا بسبحته وزبيبته؛ وقد أحفى شاربه وأطلق لحيته، علينا جميعا أن ننبه إلى خطورة اللائحة الجديدة التى أعلنت وسيجرى العمل بها لاختيار الكتب المترجمة فى المركز؛ ومن شروطها كما أورد ألا يتعارض الكتاب مع الأديان وألا يتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاق والأعراف".

وأوضح أن ذلك شرط كفيل بأن يقضى على دور المركز ورسالته التنويرية قضاء مبرما؛ لافتا إلى أنه يمنع سائر كتب الفلسفة من ماركسية ووجودية ومثالية كانط النقدية؛ وكلها مذاهب تتعارض منهجيا مع الأديان؛ وكذلك سائر العلوم الإنسانية التى تعتمد الموضوعية العلمية؛ بعيدا عن معايير الكفر والإيمان.

وذكر: "لم يفطن واضعو هذا الشرط المعادى للفكر والإبداع، إلى أن تعميمه سيجعلنا نحرق خمريات أبى نواس وشطحات ابن الرومى ولزوميات المعرى، ونلقى بكتب الجاحظ والتوحيدى والفارابى وابن سينا وابن رشد فى أقرب صندوق قمامة".

وتابع: "إنى لفى عجب من أمر القائمين على المركز؛ فكأنهم لم يسمعوا قط عن تراثنا الحديث فى الترجمة، ولن أتحدث عن الطهطاوى وتلامذته فى القرن التاسع عشر؛ بل سأكتفى بأمهات الكتب التى ترجمها أعلامنا الكبار منذ بدايات القرن العشرين؛ فقد ترجم إسماعيل مظهر كتاب دارون الأساسى: (أصل الأنواع)".

وأردف: "وفيه يشرح نظرية التطور التى تتعارض كليا مع فكرة الخلق المستقل المعروفة فى الأديان الثلاثة المنزلة؛ كان هذا منذ قرن كامل أو يزيد، وفى حدود هذا الوقت ترجم أحمد لطفى السيد أعمال أرسطو الكبرى القائمة على فكرة الإله المحرك لا الإله الخالق؛ وترجم الدكتور راشد البراوى عام 1947 كتاب ماركس الأساسى: (رأس المال)؛ وهو ليس أقل تعارضا مع الدين من كتاب دارون".

وأكمل: "وبعده ترجم الدكتور عبد الرحمن بدوى كتاب (الوجود والعدم) لجان بول سارتر الذى يعد علما على الوجودية الملحدة، وتطول القائمة لمن يريد أن يستقصى؛ فهل من المعقول أن تجهل الدكتورة رئيسة المركز هذا التراث الباذخ! أم أنها تعرفه ولكنها تعده من قبيل الخروج عما هو معلوم من الدين بالضرورة كما يردد المتأسلمون".

واختتم: "فهل كان أعلامنا الكبار فى القرن الماضى زنادقة مارقين؛ ثم نأتى نحن الصغار لكى نصلح ما أفسدوه؛ ولماذا نمنح جائزة الترجمة باسم رفاعة الطهطاوى، بينما نعمل من جهة أخرى على هدم ما أنجزه هو ومن بعده من أعلامنا الكبار، ليت وزيرة الثقافة تعير هذا الأمر الخطير اهتمامها بين ما تهتم به من أمور الثقافة وعللها".

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