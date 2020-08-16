إعدام طن مواد غذائية «فاسدة» في الدقهلية

كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إعدام إدارة مراقبة الأغذية بالمنصورة، نصف طن "كيك" جاهز و200 كيلو "آيس لولي" ألوان صناعية، لتغير الخواص، و250 كيلوجرام أغذية -كاكاو وبسكويت وجبنة مثلثات- لعدم الصلاحيه للاستخدام الآدمي.وأكد وكيل الوزارة، في بيان، تحرير 9 محاضر لعدم حمل العاملين بها شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وغلق منشآتين لوجود خطر داهم، وسحب 18 عينة غذائية متنوعة للفحص وإرسالها للمعامل لتحليل الصلاحية للاستهلاك الآدمي.