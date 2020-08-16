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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعدام طن مواد غذائية «فاسدة» في الدقهلية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:51 ص
مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إعدام إدارة مراقبة الأغذية بالمنصورة، نصف طن "كيك" جاهز و200 كيلو "آيس لولي" ألوان صناعية، لتغير الخواص، و250 كيلوجرام أغذية -كاكاو وبسكويت وجبنة مثلثات- لعدم الصلاحيه للاستخدام الآدمي.

وأكد وكيل الوزارة، في بيان، تحرير 9 محاضر لعدم حمل العاملين بها شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وغلق منشآتين لوجود خطر داهم، وسحب 18 عينة غذائية متنوعة للفحص وإرسالها للمعامل لتحليل الصلاحية للاستهلاك الآدمي.
مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة

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