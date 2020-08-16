السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان «بريق وطن»

عُرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "بريق وطن"، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.ويضع الرئيس السيسي، حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدي المحطات المركزية الكبري؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة علي مستوي الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.